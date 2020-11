Ministerstwo Kultury wobec poniedziałkowych demonstracji

Resort przypomina, że całkowita wartość dotychczasowej pomocy dla sektora kultury jest szacowana na ponad 6 mld zł i obejmuje działania skierowane również do osób pracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne, a także narzędzia adresowane szczególnie do twórców i artystów.

Kilka dni temu zakończył się nabór wniosków do Funduszu Wsparcia Kultury – bezprecedensowego programu pomocowego z budżetem w wysokości 400 mln zł. Środki pomocowe mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń – także dla osób niezatrudnionych na etacie. Pieniądze trafią do instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w listopadzie.

80 mln zł trafiło do prawie 3500 podmiotów działających w obszarze kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

O 55 mln zł został zwiększony budżet „Programów Ministra” (w sumie prawie 400 mln zł). O 5 mln zł, czyli ponad trzykrotnie, wzrósł budżet Stypendiów Ministra (łącznie 6,5 mln zł).

Ponadto MKiDN przyznało już ponad 9000 zapomóg na łączną kwotę blisko 20 mln oraz zapewniło dodatkowe 25 mln na pomoc socjalną.

W Tarczy Antykryzysowej 4.0. wprowadziliśmy dodatkowe regulacje dotyczące specjalnej pomocy i dopłat do wynagrodzeń pracowników dla opiekunów Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa UNESCO, a także samorządowych instytucji kultury.

Ponadto nowelizacja budżetu przewiduje zapewnienie instytucjom prowadzonym i współprowadzonym przez MKIDN finansowanie działalności z uwzględnieniem utraconych wpływów ze sprzedaży biletów.

Obecnie wprowadzamy nowe programy wsparcia dla kin studyjnych, producentów i dystrybutorów ze wstępnym budżetem do 157 mln zł oraz zwiększamy budżet programu Produkcja filmowa o kwotę ok. 40 mln zł ze środków MKiDN. Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał prawie 500 stypendiów dla filmowców na łączną kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł. To wsparcie w wysokości 2400 zł brutto.

Tarcza dla literatów (Instytut Literatury) to 2,3 mln zł na wsparcie autorów poprzez zakup licencji do publikowanych wcześniej lub premierowych tekstów: wierszy i opowiadań, ale też szkiców krytycznych i tłumaczeń.

Jednocześnie resort kultury prowadzi zaawansowane prace legislacyjne nad ustawą o uprawnieniach artysty, która zostanie wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych jeszcze w IV kwartale br.