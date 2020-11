Tomasz Czudowski: Restauracje leżą na deskach. Nie wiem czy się podniesiemy adobe.stock.com

- Teraz widzę, że sam siebie oszukiwałem. Myślałem, że rządzący nauczeni doświadczeniami z wiosny, będą teraz o wiele lepiej wiedzieli jak działać i pomóc biznesowi restauracyjnemu. Mam więc żal przede wszystkim do siebie, że uwierzyłem w przygotowanie państwa na drugą falę” – mówi Tomasz Czudowski, właściciel – wraz z żoną, Katarzyną Błońską – dwóch restauracji i cukierni w Warszawie. A zamiast słowa „lockdown” woli używać „knockdown”, wyniesionego z bokserskiego ringu. „Gastronomia wstała z desek po pierwszej fali, chwiała się jeszcze na nogach, gdy dostała drugi cios. To uderzenie jest mocniejsze, leżymy na łopatkach i nie wiemy jak długo. Dla wielu z branży to może być moment podjęcia decyzji o zejściu z ringu. O rezygnacji z tego biznesu – opisuje rzeczywistość Tomasz Czudowski.