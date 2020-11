Koronawirus: Szef MSZ Węgier zakażony. Dowiedział się w Tajlandii

O sprawie poinformowali przedstawiciele stron węgierskiej i tajwańskiej.

3 listopada Szijjarto przyleciał do Tajlandii z Kambodży. Tylko u szefa MSZ wykryto zakażenie - żaden z pozostałych członków delegacji z Węgier nie miał pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Szef MSZ Węgier, którego poddano dwóm testom, trafił do Instytutu Chorób Zakaźnych, gdzie będzie przebywać do czasu ewakuacji medycznej do Węgier, w środę.