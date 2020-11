Prezydent Andrzej Duda pokonał koronawirusa. Odpowiedział prezydentowi Niemiec

24 października rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda zakażony jest koronawirusem.

W ubiegłym tygodniu powrotu do zdrowia życzył polskiemu prezydentowi Frank-Walter Steinmeier, prezydent Niemiec.

W przekazanym liście Steinmeier zaoferował Polsce pomoc w walce z epidemią koronawirusa. "Tam, gdzie krajowe możliwości medyczne sięgają swoich granic, powinniśmy zrobić wszystko, żeby sobie nawzajem pomagać" - przekonywał.



W środę Andrzej Duda w odpowiedzi poinformował, że pokonał koronawirusa.

"Serdecznie dziękuję za Twój pełen życzliwości list i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Miło mi Cię poinformować, że właśnie zakończyłem swoją walkę z wirusem. List do Ciebie to pierwsza rzecz, od której zacząłem swoją aktywność biurową po powrocie z kwarantanny" - napisał Duda do prezydenta Niemiec.