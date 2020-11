Walka z epidemią: Bodnar apeluje do Morawieckiego o przyjęcia pomocy z Niemiec

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaoferował Polsce pomoc w walce z pandemią. "Tam, gdzie krajowe możliwości medyczne sięgają swoich granic, powinniśmy zrobić wszystko, żeby sobie nawzajem pomagać" - przekonywał w liście do prezydenta Andrzeja Dudy.

W odpowiedzi prezydent zapewnił, ze "Polska, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest gotowa ściśle współpracować z Niemcami w walce ze skutkami pandemii Covid-19. Nie ulega bowiem dla mnie wątpliwości, że obok sprawnej służby zdrowia, potencjalnej szczepionki i właściwych działań podejmowanych na poziomie krajowym, to właśnie solidarna współpraca między krajami ułatwi i przyspieszy skuteczne wychodzenie ze społeczno-gospodarczych skutków pandemii".

W czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił, że Polska nie potrzebuje pomocy od zachodniego sąsiada.

- Mamy wystarczającą liczbę łóżek i respiratorów, budujemy szpitale tymczasowe. W tej chwili jesteśmy samowystarczalni, takiej pomocy Polska nie potrzebuje - mówił.

O zmianę stanowiska zaapelował do premiera Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. - Ponieważ dobro naszych obywateli, ich zdrowie i bezpieczeństwo szczególnie leżą mi na sercu, nie tylko z racji pełnionego urzędu, czuję się w obowiązku, aby zaapelować do Pana Premiera o rozważenie uzyskania wsparcia w walce z epidemią z zagranicy, zaoferowanego przez władze Republiki Federalnej Niemiec – napisał Bodnar do Mateusza Morawieckiego.

RPO wskazuje, że z najnowszych raportów wynika, że w Niemczech, w tym we wschodnich landach, nadal jest dużo wolnych miejsc, gotowych na przyjęcie pacjentów z Polski.