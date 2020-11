PILNE. Koronawirus w Polsce: Mniej respiratorów zajętych przez chorych na COVID-19 Fotorzepa, Bartosz Janowski

Liczba zakażonych koronawirusem pacjentów wymagających respiratorów przebywających w polskich szpitalach spadła po trzech dniach wzrostu - o 37. Dla pacjentów z COVID-19 pozostało 10 848 wolnych łóżek i 638 respiratorów. Liczba osób na kwarantannie spadła w ciągu doby ok. 31 tysięcy osób, do poziomu ok. 376 tysięcy.