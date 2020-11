Koronawirus w Polsce: Dr Paweł Grzesiowski o tym gdzie zakaża się 70 proc. Polaków

Dr Grzesiowski dodał, że w zamknięciu kin i teatrów chodzi o to, aby nie stwarzać pretekstów do wyjścia z domu. - Abyśmy nie wychodzili z domu, nie korzystali ze środków transportu miejskiego, bo tam możemy się zakazić - podsumował.

- Prosimy wszystkich, aby pozostali w domach. Te wszystkie ograniczenia służą temu, by skłonić Polaków do pozostania w domach. Nie ma jednoznacznych dowodów, że wszystkie zamknięte miejsca są źródłem zakażeń - zaznaczył immunolog.

- W tej chwili najwięcej zakażeń jest w domach, wśród członków rodzin. To niestety prawdopodobnie pokłosie otwartych szkół, gdzie wirus mógł rozprzestrzenić się bardzo szeroko. Stąd ograniczony efekt obostrzeń wprowadzonych w ubiegłym tygodniu - to efekt tego, że muszą zachorować te osoby, których nie da się ochronić, członkowie rodzin, osoby mieszkające w tym samym domu z już zakażonymi - tłumaczył.

Jak dodał dziś w domach dochodzi do ok. 70 proc. wszystkich zakażeń.

Dr Grzesiowski mówił też, że wprowadzenie reżimu kwarantanny narodowej powinno zależeć od tego jak duża jest liczba hospitalizacji i zajętych respiratorów.

- 90 proc. chorujących na COVID-19 nie choruje ciężko. To co nas w tej chwili może kosztować najwięcej to zablokowanie szpitali. Jeśli tu sytuacja jest zła, to lockdown narodowy powinien być wprowadzony jak najszybciej - dodał.