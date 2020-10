Koronawirus: Dyrektor szpitala na Narodowym tłumaczy sens istnienia placówki

Pytany o to, czy szpital na Narodowym jest już gotowy do działania, Zaczyński odparł, że "sam szpital to mury i sprzęt". - Jeszcze są ludzie - wtedy mówimy o działalności leczniczej szpitala - dodał.

Zaczyński podkreślił, że obecnie ważne jest przygotowanie wszystkiego do działania w szpitalu ponieważ "jak grodzie się zamknie, wjedzie pierwszy pacjent, to wszystko się zamknie, będzie strefa skażona".