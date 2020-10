Koronawirus w Czechach: Zakażeń wciąż dużo, ale nieco mniej niż tydzień temu AFP

W Czechach w ciągu doby wykryto 13 605 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - ok. 1650 mniej niż tydzień temu. To drugi z rzędu dzień gdy liczba wykrywanych w Czechach zakażeń - porównywana tydzień do tygodnia - spada.