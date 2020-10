Prof. Simon: Protesty to nie jest jakieś istotne zagrożenie

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pytany o to, czy protesty nie są zagrożeniem epidemicznym, stwierdził, że jeśli uczestnicy zakrywają twarz i zachowują odstępy, to „nie jest to jakieś istotne zagrożenie”. - Jeśli ludzie stoją oddzielnie, na świeżym powietrzu, noszą maski, to specjalnie się nie zarażą. Natomiast jakby stali w tłumie, bez masek i demonstrowali to naturalnie skończy się niedobrze. Na dziś ci ludzie stoją w odległości, policja też w odległości z maskami. (...) Przecież w pracy ma pan większe kontakty, (jadąc) do redakcji też pan mija kogoś na korytarzu, a to jest w zamkniętym pomieszczeniu, a to jest zupełnie co innego - mówił do dziennikarza WP.

Prof. Simon dodał, że „chyba trzeba będzie wprowadzić” w Polsce godzinę policyjną, na wzór innych krajów, walczących z pandemią. - Ja już godzinę policyjną jako młody człowiek przeżywałem. To są dość dyskusyjne rzeczy, specjalnie w Polsce. Ale te propozycje, jakie są, to konsekwencja pewnej nieudolność w kierowaniu tą całą (epidemią) i takiego bezwładu ministerstwa przez ostatnie trzy, cztery miesiące. W tej chwili wydaje mi się, że znakomicie ci państwo pracują i to funkcjonuje. Ale to są konsekwencje czyichś (działań). Ktoś brał pieniądze i nic nie zrobił - zauważył lekarz.