Trudeau o sytuacji epidemicznej: Jest do bani

W Kanadzie w ciągu ostatniej doby wykryto 2674 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, od początku epidemii w tym kraju wykryto jak dotąd 222 887 zakażeń. Liczba zgonów chorych na COVID-19 przekroczyła we wtorek w Kanadzie 10 tysięcy - i obecnie wynosi 10 001.

- Jest do bani (dosł. This sucks - red.). Naprawdę, naprawdę tak jest - mówił Trudeau pytany o zmęczenie Kanadyjczyków epidemią i obowiązującymi obostrzeniami w czasie konferencji prasowej.

Reuters zauważa, że dotychczas Trudeau starał się zapewniać Kanadyjczyków, że jego rząd zarządza kryzysem epidemicznym najlepiej jak potrafi.

- To, co przeżywamy, to straszna narodowa tragedia. Rodziny tracą swoich najbliższych. Musimy wiedzieć, że będzie więcej tragedii - przyznał premier Kanady.