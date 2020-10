Wielka Brytania: Co 9 dni podwaja się liczba zakażonych

Badanie to, nazwane React-1, jest najbardziej miarodajną oceną liczby zakażonych. Tylko w ostatnią niedzielę w badaniu wzięło udział 86 tys. ochotników.

Badania wykazały, że codziennie w Wielkiej Brytanii koronawirusem zakaża się 96 tys. osób.

Liczba zakażonych podwaja się co 9 dni, przy czym jedna osoba zaraża prawie 3 kolejne. Choć ten współczynnik nie jest do końca sprawdzony, jest to najwyższy szacowany wskaźnik na Wyspach.

Najbardziej dotkniętym obszarem Wielkiej Brytanii są Yorkshire i region Humber na wschodzie Anglii - tam zakażona jest jedna na 37 osób. Na tym samym obszarze zanotowano natomiast spadek odsetka zakażonych w grupie wiekowej 18-24 w

W porównaniu z poprzednim badaniem, zarażonych jest trzy razy więcej osób w wieku 55-64 lata i dwa razy więcej osób powyżej 65 lat.

Gwałtownie wzrasta liczba zakażeń u młodych ludzi na południowym zachodzie i w północnej Anglii.

Tempo epidemii przyspieszyło wraz ze wzrostem współczynnika R - transmisji wirusa z osoby zarażonej na inne. Obecnie wzrósł on w całym kraju z 1,15 do 1,56, zaś najwyższy - ponad 2 - jest we wschodniej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Anglii oraz w Londynie.