Dr Fauci o epidemii w USA: Mamy problem

- Jeśli połączymy rosnący odsetek pozytywnych testów, który zawsze zapowiada więcej zakażeń ze znacznym wzrostem hospitalizacji i wzrostem liczby zgonów, jeśli połączymy to z poziomem 40, 45, 50 tysięcy zakażeń na dobę w momencie wejścia w (porę roku), gdy spędza się więcej czasu pod dachem niż na otwartej przestrzeni, co jest doskonałym środowiskiem do przyspieszenia (transmisji) chorób dróg oddechowych - mamy bez wątpienia problem - przyznał dr Fauci.

- To jest źródło obaw, które mam ja i wielu innych urzędników odpowiedzialnych za ochronę zdrowia - dodał dr Fauci.