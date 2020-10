WHO: Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem w Europie

W cotygodniowym podsumowaniu rozwoju pandemii WHO podało, że liczba zakażeń wykrytych w Europie w ubiegłym tygodniu wzrosła - tydzień do tygodnia - o 34 procent, a liczba zgonów z powodu COVID-19 - o 16 proc.

Ponad połowę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Europie wykryto w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

Jednocześnie WHO odnotowuje "zauważalny spadek" liczby nowych zakażeń w Hiszpanii w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Jednocześnie WHO odnotowuje, że w Polsce liczba zgonów na COVID-19 wzrosła o 104 proc. tydzień do tygodnia a liczba nowych zakażeń - o 93 proc.