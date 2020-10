USA: Małe zgromadzenia rodzinne napędzają epidemię

- Sądzę, że w przestrzeni publicznej, widzimy większy poziom czujności (...). Ale to, co obserwujemy obecnie, to rosnące zagrożenie zakażenia się poprzez niewielkie zgromadzenia w domach - oświadczył dr Redfield w czasie telekonferencji z gubernatorami stanów we wtorek popołudniu.

Dr Redfield dodał, że "Zwłaszcza wobec zbliżających się Świąt Dziękczynienia" należy podkreślać jak ważne jest zachowanie czujności i stosowanie się do reguł ostrożności "w środowisku domowym".