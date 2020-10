Epidemia: Rząd nie może już mówić, że inni mają gorzej stock.adobe.com

Każdego dnia rosną rekordy zakażeń. Partia rządząca coraz bardziej nerwowo reaguje na kryzys epidemiczny i wchodzi w kolejny konflikt z lekarzami. ***Senat przegłosował poprawki do ustawy o ochronie zwierząt. Czy to rozwiązuje problemy PiS-u? *** Jarosław Kaczyński zapowiada weto dla unijnego budżetu. Czy rząd odrzuci wsparcie UE? *** Czy Zbigniew Ziobro zachęca do polexitu? *** Co się dzieje w otoczeniu prezydenta? *** Trybunał Konstytucyjny zajmie się przepisem pozwalającym na przerwanie ciąży w przypadku choroby płodu.