Rosja dopuściła do użycia szczepionkę. Teraz ją testuje

Sputnik V to pierwsza na świecie szczepionka zatwierdzona przez władze do powszechnego użycia. Taką decyzję podjęto mimo tego, że nie przeprowadzono trzeciej fazy testów klinicznych. Inne potencjalne szczepionki na COVID-19, znajdujące się na tej fazie testów - nie zostały jeszcze dopuszczone do powszechnego stosowania.

