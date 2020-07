Bettman: COVID postawił człowieka w centrum

Przed pandemią wydawało się, że wszystko co współdzielone ma ogromną przyszłość. A nagle współdzielone oznacza dotykane przez wiele osób. Jest w kontrze do idei, że wszystko co teraz robimy, ma być bezkontaktowe – mówi Dominika Bettman.

Jak COVID-19 zmienił relacje między człowiekiem a otoczeniem? Czy koronawirus wzmocni rozwój aplikacji czy interfejsu? Dlaczego Europa Środkowo – Wschodnia może zastąpić Chiny w nowym łańcuchu dostaw? Jaka jest przyszłość pracy zdalnej? O tym wszystkim w podcaście „Świat w Skali Makro”.