Burmistrz Houston: Zagrożenie wirusem rośnie, szpitale się zapełniają

Turner zapowiedział też, że obchody Dnia Niepodległości (4 lipca) w mieście będą wirtualne.

Jednocześnie burmistrz poinformował, że rozmawiał z dyrektorami miejskich szpitali, którzy zapewnili go, że na razie mają jeszcze wolne łóżka - za wyjątkiem dwóch szpitali należących do Harris Health System. - One osiągnęły maksymalną liczbę pacjentów - powiedział burmistrz dodając, że szpitale te muszą odsyłać chorych do innych placówek.

W Houston w środę wykryto 832 nowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - łącznie w mieście tym wykryto 21123 zakażeń od początku epidemii. W wyniku COVID-19 w Houston zmarło 228 osób.

USA są najbardziej dotkniętym przez pandemię koronawirusa krajem świata. W całym kraju wykryto jak dotąd 2684416 zakażeń koronawirusem, a w wyniku COVID-19 zmarło 128044 osób.