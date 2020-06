Wirus wraca do Hongkongu: 30 zakażeń w poniedziałek

W poniedziałek w Hongkongu wykryto aż 30 nowych zakażeń (wszystkie u osób przybywających do miasta spoza jego granic).

Zmarły we wtorek 72-latek mieszkał na tym samym osiedlu co 78-latka, która zmarła na COVID-19 w sobotę - podkreśla "South China Morning Post".

Pierwsze zakażenie na tym osiedlu wykryto 31 maja, u 34-latki.

Ognisko koronawirusa rozszerzyło się potem na męża kobiety, dwóch jej kolegów z pracy, ratownika medycznego, który zabrał ją do szpitala oraz sąsiadów z bloku. Obecnie z ogniskiem wiąże się dziewięć zakażeń koronawirusem.

Zmarły we wtorek 72-latek został przyjęty do szpitala 4 czerwca, bez symptomów COVID-19.

Jego stan wkrótce się jednak pogorszył. 10 czerwca mężczyzna trafił na oddział intensywnej opieki medycznej.

Hongkońskie Centrum ds. Ochrony Zdrowia podkreśla, że w mieście od 10 dni nie wykryto lokalnych zakażeń koronawirusem. W poniedziałek wykryto jednak aż 30 zakażeń u przybywających do Hongkongu spoza jego granic (głównie z Pakistanu). U 16 innych osób przybywających do Hongkongu podejrzewa się zakażenie, ale nie potwierdzono go jeszcze testami.