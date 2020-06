Przedstawiciel WHO: Druga fala COVID-19 może zabić miliony

Dr Guerra dodał, że jak dotąd pandemia rozwijała się tak, jak przewidywali przedstawiciele WHO.

- Mamy porównanie z grypą hiszpanką, która zachowywała się jak COVID-19: (liczba zakażeń) spadła latem i gwałtownie wzrosła we wrześniu i październiku, w efekcie w czasie drugiej fali (epidemii) zmarło 50 mln osób - powiedział dr Guerra.

- Pandemia zachowuje się zgodnie z naszymi hipotezami - dodał.

WHO wielokrotnie ostrzegało przed zbyt szybkim łagodzeniem obostrzeń wprowadzonych przez rządy w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Zdaniem przedstawicieli WHO zbyt szybkie odchodzenie od reżimu kwarantanny stwarza zagrożenie i może doprowadzić do ponownego zaostrzenia się sytuacji epidemicznej w kraju.

Epicentrum pandemii koronawirusa znajduje się obecnie w obu Amerykach, ale w wielu krajach Europy, po złagodzeniu obostrzeń, zaczęto wykrywać większą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2.