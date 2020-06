Szef ONZ: Normalizacja po pandemii za 2-3 lata

Jeśli do takiej zgodnej współpracy nie dojdzie, zdaniem polityka doprowadzi to do katastrofy, która szczególnie dotknie południową półkulę, a także do załamania światowej ekonomii, które może potrwać od 5 do 7 lat.

Guterres stwierdził, że po opanowaniu pandemii trzeba się skupić na wyjaśnieniu, jak doszło do wybuchu pandemii i poznaniu przyczyn tak szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa na świecie.

Przewodniczący ONZ przyznaje, że w działaniach WHO mogły wystąpić "pewne błędy", ale jest przekonany, że oskarżenia, które wysuwają niektóre państwa - w tym szczególnie Stany Zjednoczone, a konkretnie Donald Trump - o pomaganie Chinom w ukrywaniu rzeczywistych przyczyn i rozmiarów epidemii, są niesprawiedliwe i takie działania nie miały miejsca.