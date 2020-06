Dania: Wesela mogą się odbywać. Ale tylko do północy

Duńscy eksperci, na których powołuje się agencja, zauważają, że nie istnieje żadne dodatkowe ryzyko związane z przedłużaniem się wesel do późniejszych godzin niż północ. Lars Jorgen Ostergaard, profesor z uniwersytetu w Aarhus University, powiedział, że nie rozumie decyzji rządu.

- Obecnie ryzyko infekcji jest niskie w większości miejsc w Danii, więc nie sądzę, aby wesela oznaczały duże ryzyko zakażeń - powiedział.

Również Christian Wejse z tej samej uczelni na łamach gazety „B.T.” krytycznie odniósł się do wytycznych. Stwierdził, że nie jest w stanie pojąć, w jaki sposób ryzyko zakażenia się koronawirusem na weselu wzrasta po północy.

W Danii do tej pory potwierdzono 12 016 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wydaje się jednak, że szczyt epidemii kraj ten ma już za sobą. Obecnie notuje się ok. 50 nowych zakażeń dziennie, rekord z 7 kwietnia to 390. Z powodu Covid-19 zmarło dotąd 593 chorych. Od 22 maja liczba zgonów nie przekracza czterech na dobę.