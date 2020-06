Zbyt wczesne łagodzenie restrykcji? Obawy przed drugą falą epidemii koronawirusa

W piątek w Indiach odnotowano prawie 11 tys. nowych przypadków koronawirusa, co stanowi najwyższy dobowy wzrost w tym państwie od początku epidemii.

W Indiach po trwającej prawie 70 dni ogólnokrajowej kwarantannie przywrócono funkcjonowanie transportu publicznego, ponownie otworzone zostały także biura i sklepy, choć, jak pisze agencja Reutera, eksperci przestrzegają, że w kraju daleko do wypłaszczenia krzywej zakażeń.

- W razie potrzeby musimy być gotowi do cofnięcia łagodzenia środków - powiedziała unijna komisarz ds. zdrowia Stela Kiriakidu, wzywając państwa członkowskie, by otwieraniu szkół i rozmrażaniu gospodarki towarzyszyło testowanie pod kątem koronawirusa.

Z kolei w Turcji odnotowano niespełna 1,2 tys. nowych przypadków i śmierć 15 osób zakażonych. W czwartek zakażeń było niespełna tysiąc, a zgonów - 17. W kraju pojawiają się głosy, że rozluźnienie restrykcji 1 czerwca ogłoszono przedwcześnie. - Mówi się już o tym, kiedy przyjdzie druga fala, podczas gdy my nie poradziliśmy sobie jeszcze z pierwszą - powiedział Reuterowi Cavit Isik Yavuz, członek zespołu badawczego z Tureckiego Stowarzyszenia Medycznego.

W większości państw Europy liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 spada. Według przewidywań Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), w nadchodzących tygodniach można spodziewać się wzrostu dobowej liczby przypadków. Dyrektor ECDC Andrea Ammon podkreśliła konieczność mycia rąk i przestrzegania zasad dystansu społecznego.

Eksperci zwracają także uwagę na masowe protesty przeciw rasizmowi, organizowane w największych miastach, także w Europie. - Masowe zgromadzenia publiczne mogą być główną drogą transmisji wirusa - powiedział Martin Seychell z dyrekcji KE Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ocenił, że ryzyko nawrotu epidemii jest realne. - Musimy pamiętać, że choć sytuacja w Europie poprawia się, to globalnie się pogarsza. Do pełnego pokonania pandemii potrzebna będzie światowa solidarność - stwierdził.