Odkrycie Amerykanów. Skuteczna broń przeciw Covid-19

Naukowcy z kalifornijskiego ośrodka badawczego The Scripps Research Institute (TSRI) odkryli we krwi osób, które wyzdrowiały z Covid-19, przeciwciała zapewniające silną i długotrwałą ochronę przed infekcją SARS-CoV-2. Testy przeprowadzone na kulturach ludzkich i zwierzęcych komórek dowodzą bardzo wysokiej skuteczności obronnej wyizolowanych przeciwciał.

Badania, które zostały opublikowane we wczorajszym wydaniu prestiżowego magazynu „Science”, budzą nadzieję na szybkie wprowadzenie na rynek medyczny preparatu o właściwościach zbliżonych do szczepionki. Naukowcy biorący udział w tych badaniach podkreślają, że dają one podstawy do wejścia w szybką fazę prób klinicznych.