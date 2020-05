Samolot zawrócił w połowie drogi. Pilot z koronawirusem

Air India przeprowadza wśród członków załóg co najmniej 200 testów koronawirusowych dziennie w samym New Delhi, przed wszystkimi obsługiwanymi lotami. Wyniki tych testów są przetwarzane centralnie przez linię lotniczą.

Samolot do Moskwy wystartował z New Delhi o 7.00 rano i wrócił pół godziny po południu. Załoga od razu została poddana kwarantannie. Poza nimi pokład był pusty, ponieważ maszyna miała przywieźć do New Delhi obywateli Indii, którzy utknęli w Rosji.

„Po powrocie, natychmiast po wylądowaniu, wszyscy członkowie załogi zostali przetestowani i podjęto wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia im zdrowia i bezpieczeństwa. Dzisiaj wystartował inny samolot, który obsłuży lot z Moskwy do Delhi” - oświadczyły linie Air India.

Yesterday flight #AI1945 from Delhi to Moscow made a U-turn over Uzbekistan and returned to Delhi. According to @ndtv the flight returned after the pilot was found infected with coronavirushttps://t.co/PhvW6huYpy pic.twitter.com/oMt7tbf430 — Flightradar24 (@flightradar24) May 31, 2020

Do tej pory 45 tys. obywateli Indii zostało sprowadzonych do kraju z zagranicy, w ramach podobnej akcji jak polski program „Lot do domu”.