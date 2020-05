Problemy w raju

Twórcami projektu jest zespół młodych architektów PROLOG +1 (Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa i Robert Witczak), którzy zauważyli, że 93 proc terenów Polski to tereny wiejskie czy pozamiejskie, a to oznacza, że przyszłość będzie się toczyć właśnie na nich.

Choć krajobraz wiejski jawi się nam wciąż jako wyidealizowany raj, rzeczywistość daleka jest od tego sielankowego obrazu. Narastających lokalne i światowe kryzysy, uprzemysłowienie, a wraz z nim stopień zanieczyszczenia powietrza, zmiany klimatyczne, a i działania architektoniczne powodują, że przed tymi obszarami wyłania się coraz więcej problemów. Dotyczy to nie tylko Polski, ale i innych krajów, dlatego PROLOG zaprosił do współpracy jeszcze sześć innych zespołów z Europy.

Wydaje się, że wystawa w pawilonie Polskim na Biennale Architektury dobrze współbrzmi z jego tegorocznym przewodnim tematem „Jak będziemy żyli razem?” (How will we live together?), ogłoszonym przez Hashima Sarkisa, kuratora generalnego 17 Międzynarodowej Wystawy .

- Myślę, że pandemia zaktualizowała kwestie stawiane przez Biennale – mówi „Rzeczpospolitej Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty i komisarz Pawilonu Polskiego. -Zapewne będziemy musieli się zastanowić, jak będziemy żyli razem w czasach social distancing, choć oczywiście nie chodzi o to, żeby z Biennale robić postcovidowe wydarzenie.

Hanna Wróblewska razem z Michałem Dudą z Muzeum Architektury we Wrocławiu poprowadzi 21 maja o godz. 17 pierwszy panel „Trouble in Paradise”. Zapowiada, że to nie będzie jeszcze prezentacja szczegółów projektu, bo do sierpnia powinien pozostać niespodzianką. Natomiast rozmowa z kuratorami będzie dotyczyć tematów ważnych dla tej wystawy, poruszanych także w towarzyszącym jej katalogu.

A o następnym panelu cyklu on-line „Trouble in Paradise. Online Meetings” 27 maja Hanna Wróblewska mówi, że początkowo miał wyjść od wielkich wystaw o wsi. – Ale nie możemy udawać, że nic się nie zmieniło - zastrzega, więc raczej będziemy rozmawiać o tym, czy Biennale Architektury w Wenecji izawieszona obecnie z powodu pandemii głośna wystawa „Countryside. The Future” Rema Koolhaasa w nowojorskim Guggenheim Museum niosą odpowiedzi na to, co dzieje się tu i teraz. Na ile pozwalają spojrzeć w przyszłość?