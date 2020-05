Niemcy rozważają łagodzenie restrykcji od 6 czerwca

Helge Braun, szef biura kanclerz Angeli Merkel w dokumencie, do którego dotarł dziennik „Bild”, podkreślił, że choć niemiecki rząd rozważa łagodzenie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa, liczba osób, które mogą spotykać się na zewnątrz wciąż powinna zostać ograniczona do 20. W zamkniętych pomieszczeniach powinno być to natomiast dziesięć osób.

Zalecenia rządowe mówią, że jeżeli w danym regionie zostanie przekroczona określona liczba zakażeń COVID-19, ogólnokrajowe obostrzenia wrócą.