Hiszpania: Drastyczny wzrost liczby zgonów emerytów w 2020 r.

Od stycznia do kwietnia 2020 roku Hiszpania przestała wypłacać emeryturę 205638 uprawnionym - w większości (ok. 90 proc.) są to osoby, które zmarły w tym okresie (statystyki obejmują też wdowy i sieroty). To o 30 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku i o 25 tys. więcej niż wynosi średnia dla tego okresu w latach 2015-2019 - wynika z danych hiszpańskiego resortu pracy.

