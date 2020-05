Maski znikają z twarzy

Dystans, dezynfekcja i ewentualnie maseczki – to główne zasady ostrożności, które mają być stosowane na tym etapie epidemii. W środę rząd ogłosił kolejny, czwarty, etap odmrażania gospodarki, równocześnie łagodząc zasady osłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Dystans zamiast maseczek

Luzowanie będzie przebiegało dwuetapowo. W pierwszym, od 30 maja, Polacy będą mogli zdjąć maseczki – i to zarówno w budynkach, jak i w otwartej przestrzeni. Nie będzie trzeba nosić maseczek, np. u fryzjera czy przy stoliku w restauracji. Choć w tym ostatnim przypadku, maseczka powinna być na twarzy, kiedy gość udaje się do toalety czy przemieszcza między stolikami. – Jednocześnie zalecamy zachowanie dwumetrowego dystansu. Jeśli nie jest to możliwe, należy zakładać maseczki – mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, trzeba je będzie nosić w kościele, małych sklepach i kinach. Obowiązek ten zostaje także utrzymany w komunikacji publicznej i urzędach.