Chiny: Sześć lokalnych zakażeń na terenie kraju

Spośród siedmiu wykrytych w ciągu doby zakażeń sześć to zakażenia lokalne - doszło do nich na terenie Chin. Wszystkie stwierdzono w prowincji Jilin położonej na północnym wschodzie kraju. Jeden przypadek wykryto w Szanghaju u osoby przybywającej do Chin spoza ich granic.

