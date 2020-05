Chiny: Zakazane Miasto znowu otwarte

Bilety do Zakazanego Miasta można zarezerwować on-line. To jedyna możliwość ich zdobycia, gdyż liczbę osób mogących jednego dnia odwiedzić kompleks pałacowy ograniczono z 80 tys. do 5 tys.

W Chinach rozpoczęła się pięciodniowa przerwa w pracy związana z obchodami święta pracy. Z tego powodu, a także ze względu na obniżenie alertu epidemicznego na większości terytorium Chin, wiele miast zdecydowało się na ponowne otwarcie atrakcji turystycznych. Na razie jednak dotyczy to głównie parków oraz zabytków pod otwartym niebem.

Ograniczenia dotyczą także parków. Przed wejściami do pekińskich parków znajdują się osoby wyznaczone do liczenia zwiedzających. Władze Pekinu poinformowały, że liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w parkach ograniczono do 30 procent stanu sprzed epidemii.