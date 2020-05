Duński instytut badawczy: Epidemia stopniowo zniknie mimo odmrażania gospodarki

„Modele wskazują, że jeśli obecny poziom ograniczeń będzie utrzymywany, obciążenie szpitali będzie niskie a epidemia może powoli wygasać” - czytamy w raporcie.

„Oczekuje się również, że epidemia zaniknie w scenariuszu ponownego otwarcia, zgodnego z podstawowym blokiem. pod warunkiem zachowania fizycznych odległości (między ludźmi - red.) i środków higieny” - dodali naukowcy.

Tzw. „blok podstawowy” duńskiego „odmrażania” obejmuje otwieranie sklepów odzieżowych, centrów handlowych, bibliotek, ogrodów zoo i ogrodów botanicznych, wznawianie profesjonalnych zawodów sportowych bez udziału widzów oraz umożliwianie krytycznym obszarom sektora publicznego powrotu do pracy.

Jeśli duńskie władze pójdą dalej i postanowią otworzyć wszystkie szkoły, a nie tylko klasy dla młodszych uczniów, ponownie otworzyć restauracje i kawiarnie, i pozwolić wszystkim wrócić do pracy, instytut nie spodziewa się drugiej fali zarazy. W tym scenariuszu liczba zakażonych koronawirusem w szpitalach ma się utrzymywać poniżej 500, co oznacza, że jest mało prawdopodobne, aby opieka zdrowotna sobie nie poradziła.

Naukowcy zaznaczyli, że kluczowe jest zachowanie zasad higieny i stosowanie się do zasad dystansu społecznego. „Jeśli dystans społeczny i środki higieny zostaną zmniejszone o 50 procent lub 100 procent, liczba hospitalizowanych znacznie wzrośnie pod koniec symulowanego przedziału czasowego (do 1 lipca - red.). To samo dotyczy liczby chorych na oddziałach intensywnej terapii” - czytamy w raporcie.