Covid-19 szaleje w polskich kopalniach

Koronawirus pojawił się także w kopalni Bobrek w Bytomiu (zakład należy do państwowego Węglokoksu) – do środy zakażonych było już 54 górników, kolejnych 52 w kwarantannie. – Stosujemy wyśrubowane procedury sanitarne. Źródłem zakażenia nie była kopalnia, ale rodziny górników, pracujące w szpitalu w mieście – tłumaczy Jarosław Latacz, rzecznik Węglokoksu. Zakażeni Covid-19 są górnicy kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej – w środę było 25 chorych. Kopalnia zatrudnia blisko 5 tys. osób, kolejne 2 tys. to pracownicy firm zewnętrznych.