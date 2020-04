Epidemia krąży wokół Kremla: Zmarł oficer ochrony

Teraz około 20 kolejnych pracowników FSO (prawdopodobnie służących z Frołowem) wysłano na kwarantannę.

Zmarły służył w tzw. szóstym wydziale łączności rządowej, prawdopodobnie zajmował się łącznością radiową. „Nie kontaktował się z najważniejszymi osobami w państwie” – powiedział „Meduzie” jeden z pracowników FSO. Ale zastrzegł, że o śmierci kolegi nie słyszał, gdyż budynki należące do „łączności rządowej” rozrzucone są po całej Moskwie, a nawet w regionie podmoskiewskim (obsługując rezydencje prezydenckie i rządowe).

Jednak przy okazji śmierci oficera, inni rozmówcy wydania opowiedzieli jak wygląda ochrona przed wirusem na Kremlu i leczenie w resortowych placówkach zdrowia należących do kontrwywiadu FSB.

- Kiedy (pierwszy raz Frołow) pojechał do polikliniki dali mu zwolnienie i kazali przyjechać za trzy dni. Potem zrobili rentgen i nic nie znaleźli. Znów wysłali do domu. Po dwóch dniach gorzej się poczuł i sam przyjechał do szpitala. Wysłali na tomografię i tylko wtedy zobaczyli dwustronne zapalenie płuc. Jeszcze po dwóch dniach wprowadzili go w stan sztucznej śpiączki i podłączyli do respiratora. Po 11 dniach zmarł – opowiadał jeden ze znajomych kapitana.

Według służących w FSO w placówkach należących do FSB bardzo trudno zrobić test na koronawirusa: – Człowiek z kaszlem i temperaturą idzie tam, a oni pytają: Miałeś kontakt z cudzoziemcami? Jak nie, to „test się nie należy”.

- Maski wydają tylko naczelnikom, do podwładnych one w ogóle mogą nie dojść, a jak dochodzą to jedna na tydzień. Tak, żeby dowódcy widzieli, że podwładni są w maskach i rękawiczkach. (…) Naczelnicy trzymają je (w szufladach-red.) na wszelki wypadek. W moim wydziale dali mi w ciągu tygodnia dwie maski. Do pracy chodzę z własnym antyseptykiem. I to wszystko dzieje się na Kremlu! – mówił jeden z pracowników FSO.