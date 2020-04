Izrael: Protest przeciw Netanjahu. W maseczkach i z odstępami

Premier Izraela uczestniczy obecnie w negocjacjach, których celem jest utworzenie rządu z głównym rywalem, Benim Gancem stojącym na czele koalicji Niebiesko-Biali. Utworzenie rządu miałoby zakończyć trwający od roku w izraelskiej polityce impas - trzy kolejne wybory parlamentarne, które odbyły się w ciągu minionych 12 miesięcy, nie przyniosły ani Netanjahu, ani Gancowi większości w Knesecie.

W Izraelu, gdzie wykryto ponad 13 tysięcy zakażeń koronawirusem, a w wyniku COVID-19 zmarło 172 osoby, obowiązują obostrzenia, które jednak nie zabraniają organizacji demonstracji - pod warunkiem, że ich uczestnicy zachowają dystans między sobą i będą mieć na twarzy maski.

Tak właśnie wyglądała demonstracja w Tel Awiwie zorganizowana pod hasłem "Ocalić Demokrację". Uczestnicy protestu apelowali do Ganca i Biało-Niebieskich, by nie dołączali oni do koalicji z oskarżonym o korupcję premierem.

W sobotę w Izraelu złagodzono nieco reżim kwarantanny - zaznacza Reuters.