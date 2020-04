Kto ponosi winę za pandemię? Rezerwistka US Army ofiarą teorii spiskowych

Oskarżenia w USA propagowane przez miłośnika teorii spiskowych George’a Webba przewróciły do góry nogami życie rodziny Benassich. W internecie krąży ich adres zamieszkania, są szykanowani i zastraszani. – To jak zły uporczywy sen, który się powtarza codziennie – mówi Benassi telewizji CNN. Paradoksalnie ani ona, ani jej mąż, również pracownik amerykańskich struktur wojskowych, nie byli chorzy na Covid-19. Stali się ofiarami międzynarodowej wojny informacyjnej o to, kto ponosi winę za pandemię, która ogarnęła świat.