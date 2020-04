Donald Trump: Mamy milion przypadków, bo testujemy najlepiej na świecie

Prezydent Donald Trump we wpisie na Twitterze stwierdził, że liczba zakażeń jest wynikiem dobrego programu testów na koronawirusa.

„Jedynym powodem, dla którego w USA zarejestrowano milion przypadków koronawirusa jest to, że nasze testowanie jest duuużo lepsze niż w jakimkolwiek innym kraju świata. Inne kraje są daleko za nami, jeśli chodzi o testy, więc wykazują znacznie mniej przypadków!" - napisał prezydent USA.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases!