Poseł Konfederacji zawiadomi Sanepid. W sprawie polityków PiS

- Trzeba po prostu zbadać, czy prawo obowiązuje wszędzie, czy są takie miejsca jak plac Piłsudskiego, które są wyłączone dla określonych osób - stwierdził Jacek Wilk w Polsat News. - Polacy obserwując te obrazki z 10 kwietnia zadają sobie proste pytanie: to jest zagrożenie, czy go nie ma? Mamy przestrzegać procedur czy nie?

- Co by się wydarzyło, gdyby rzeczywiście doszło do zarażenia się w jednym miejscu premiera, kilku ministrów konstytucyjnych, faktycznej głowy państwa, europosła i jeszcze paru innych osób? Państwo byłoby sparaliżowane - mówił Jacek Wilk.