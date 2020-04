Dania: 20 kwietnia otwarte zostaną salony fryzjerskie

Już wcześniej Dania, jako pierwsze państwo w Europie , podjęło decyzję o otwarciu szkół i przedszkoli zamkniętych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Był to pierwszy krok na drodze do złagodzenia ogólnokrajowej kwarantanny obowiązującej w Danii od miesiąca.

"Nikt nie chce, by Dania była zamknięta choćby o dzień dłużej, niż jest to absolutnie konieczne" - napisała premier Danii, Mette Frederiksen, na Facebooku. "Ale nie możemy działać szybciej niż pozwala na to utrzymywanie epidemii pod kontrolą" - dodała.

Granice Danii nadal pozostają zamknięte, utrzymany zostaje zakaz działania restauracji, barów i siłowni, a także organizacji dużych zgromadzeń publicznych.

W Danii wykryto jak dotąd 6879 zakażeń koronawirusem. W wyniku COVID-19 zmarło w tym kraju 321 osób.