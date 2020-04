Tajemniczy brazylijski lek może zażegnać kryzys pandemiczny

Nazwa preparatu nie jest znana. Wiadomo jedynie, że w dotychczasowych testach in vitro lek wykazuje 94 proc. skuteczności w zwalczaniu koronawirusa SARS-CoV-2. To znacznie wyższa skuteczność niż w przypadku większości leków, które stosujemy w życiu codziennym przeciw innym chorobom. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro poinformował, że w maju ruszą testy na 500 pacjentach w pięciu szpitalach w Rio de Janeiro, jednym w Sao Paulo i jednym w Brasilii. Mają one potrwać przynajmniej cztery tygodnie. Minister Marcos Pontes nie zgodził się na podanie nazwy preparatu, aby zapobiec „niepotrzebnemu wyścigowi” między różnymi ośrodkami badawczymi na świecie.

