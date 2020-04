Ponad 100 krajów prosi Koreę Płd. o pomoc w walce z wirusem

Korea Południowa, kraj dotknięty drugą co do wielkości epidemią koronawirusa po Chinach, dzięki ogromnej kampanii testowej wyjątkowo szybko poradził sobie z opanowaniem rozprzestrzeniania się wirusa.

Zdecydowało o tym intensywne stosowanie testów i powiązane z nimi śledzenie kontaktów osób zakażonych.

Według informacji przekazanej przez koreańskiego ministra zdrowia, już 121 krajów poprosiło o pomoc w postaci testów i sprzętu medycznego, a lista państw wciąż rośnie.

W Seulu powstał specjalny zespół zadaniowy, który ma ocenić, w jakim zakresie może tej pomocy udzielić, jeśli chodzi o testy, sprzęt medyczny i innej pomocy humanitarnej, aby nie pogorszyć jakości opieki w samej Korei.

Korea podjęła się też sprawdzenia testów, które powstały w fińskiej firmie medycznej Mehilainen. Jeśli okażą się wiarygodne, wkrótce 18 tysięcy próbek poleci do Finlandii, która boryka się z poważnym brakiem testów na koronawirusa. Wystarcza ich jedynie dla personelu opieki zdrowotnej oraz najbardziej narażonych lub najciężej chorych pacjentów.

Fińskie testy sprawdza 118 autoryzowanych laboratoriów.

Koreańska pomoc zostanie wysłana m.in. do Stanów Zjednoczonych, o co poprosił sam Donald Trump, w zamian obiecując koreańskim firmom pomoc w usykaniu zezwoleń amerykańskich organów regulacyjnych, oraz do Włoch.

Nie wiadomo, do jakich jeszcze, bo ze względów dyplomatycznych jest to trzymane w tajemnicy.