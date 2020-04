Rosjanie do końca kwietnia nie pójdą do pracy

Było to już drugie telewizyjne orędzie Putina skierowane do Rosjan, z związku z rozprzestrzenianiem się epidemii. 25 marca, podczas pierwszego przemówienia, prezydent ogłosił dni wolne od pracy od 28 marca do 5 kwietnia. Zapowiedział także odroczenie referendum nad poprawkami do konstytucji oraz obiecał wsparcie dla grup szczególnie narażonych na zakażenie. Mówił także o wprowadzeniu nowych podatków, które miałyby poprawić kondycję budżetu.



W Rosji zanotowano w czwartek 771 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie chorych jest już ponad 3,5 tys. 30 pacjentów zmarło a 235 uznano za wyleczonych.