Rząd pracuje nad tarczą 2.0

Pakiet ustaw, tworzących tzw. tarczę antykryzysową, Sejm przyjął pod koniec ubiegłego tygodnia , w poniedziałek pracował nad nią Senat, we wtorek trafiła z powrotem do izby niższej, a następnie niezwłocznie podpisał ją prezydent. Mimo imponującego tempa, rząd pracuje już nad kolejnymi zmianami. Gdy tarcza antykryzysowa była jeszcze w Sejmie, do wszystkich resortów trafiło pismo z prośbą o przygotowanie kolejnych propozycji.

O tym, że przepisy będą wkrótce gotowe, mówi „Rzeczpospolitej” rzecznik rządu Piotr Müller. – Zbieramy propozycje z poszczególnych resortów, by przygotować dodatkową ustawę. Decyzje o jej zakresie będą podejmowane lada dzień – mówi.

Co się w niej znajdzie? Tego rzecznik rządu nie ujawnia. Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że głównym celem jest dostarczenie płynności małym i średnim firmom oraz oczywiście walka ze spodziewanym wysokim bezrobociem.

W celu ograniczenia bezrobocia Sejm wcześniej uchwalił już tzw. świadczenia postojowe. To rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, z którego będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób.

Z naszych rozmów wynika, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad kolejnymi świadczeniami. Ich otrzymanie ma być uzależnione od zachowania dotychczasowego stanu zatrudnienia.

Zmienione ma być też prawo upadłościowe, które niedawno było już nowelizowane w celu poszerzenia możliwości oddłużania konsumentów. Według projektu, nad którym pracują Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Aktywów Państwowych, dłużnicy, którzy wpadną w kłopoty finansowe z powodu epidemii, dostaną trzy miesiące na odzyskanie wypłacalności. Zmienione ma być też prawo restrukturyzacyjne, którego przepisy zostały zaprojektowane dla pojedynczych problemów przedsiębiorstw i nie dają się zastosować na masową skalę.

– Pojawi się szereg rozwiązań dla wierzycieli i dłużników w zakresie ochrony ich praw – potwierdza anonimowo jeden z ekspertów, zaangażowanych w prace nad nową tarczą antykryzysową. Dodaje, że w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektami dla małych i średnich firm. Jego zdaniem niewykluczone jest wydłużenia okresu zwolnienia ze składek. Obecnie, po spełnieniu odpowiednich warunków, jest ono możliwe na okres trzech miesięcy.

O niektórych zmianach powiedzieli już szefowie resortów. Jak ujawnił w czwartek wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, w jego ministerstwie przygotowywane są propozycje dotyczące szkolnictwa wyższego. - Chodzi przede wszystkim o rozszerzenie możliwości kształcenia online i dostosowanie do nowych realiów mechanizmów i procedur, które mają ustawowo wskazane terminy – wyjaśnił w wywiadzie dla PAP.

Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, ujawniła z kolei w Radiu Maryja, że jej resort pracuje nad nowym programem 1000 plus, którego wprowadzenie ma pomóc przede wszystkim podmiotom związanym z turystyką. Ma to być bon do wydania na dowolne wydarzenie związane z turystyką krajową. Nie sprecyzowała, czy przepisy znajda się w nowej tarczy antykryzysowej. Za to, jak podało RMF FM, nowa tarcza antykryzysowa ma zakładać opóźnienie wprowadzenia podatku cukrowego.

Kiedy nowe przepisy trafią do Sejmu? Według niektórych źródeł parlament ma zająć się nimi już w piątek. - Chcielibyśmy przedstawić je najpóźniej w przyszłym tygodniu – mówi „Rzeczpospolitej” rzecznik rządu.