Minister zdrowia Wielkiej Brytanii: Szczyt epidemii będzie wcześniej

Minister zdrowia dodał, że jest niezwykle istotne, aby jak najwięcej osób przestrzegało zasad, których celem jest maksymalne zwiększenie dystansu społecznego między ludźmi.

Z kolei w rozmowie z ITV Hancock nie potrafił odpowiedzieć czy w piątek zakończy się tygodniowa izolacja premiera Johnsona, który tydzień temu ogłosił, iż wykryto u niego koronawirusa.

- Nie znam jego stanu zdrowia. To co wiem to to, że pracuję z nim codziennie w czasie tego kryzysu - dodał Hancock.

- Nie wiem czy w piątek zakończy izolację, ale wiem, że wciąż pracuje - podkreślił minister zdrowia Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii jak dotąd w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło 2921 osób. Wirusem zakaziło się 33718 osób.