Kolejna tragiczna doba w Hiszpanii: 932 ofiary Covid-19

Dzień wcześniej wzrost liczby ofiar był jeszcze wyższy - i wyniósł 950.

Łącznie w Hiszpanii w wyniku Covid-19 zmarło już 10935 osób.

Liczba zakażonych wzrosła w ciągu doby do poziomu 117710. Liczba osób, które wciąż są chore na Covid-19 wynosi w Hiszpanii 76262 - to oznacza wzrost w ciągu doby o 2770 w porównaniu do czwartku (najmniejszy dobowy wzrost od 20 marca).

Jak dotąd za wyleczone uważa się w Hiszpanii 30513 osób, u których wykryto zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Hiszpania jest obecnie krajem w Europie z największą liczbą zakażonych koronawirusem. Drugie są Włochy, gdzie zakażenie wirusem wykryto u 115242 osób.