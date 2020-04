Prymas: Łamiąc zakazy naruszamy piąte przykazanie

- Pięknie pan minister Szumowski powiedział, że to są święta życia. Dlaczego więc mamy, idąc w ten sposób na przekór, czynić z tych świąt święta śmierci? - powiedział abp Polak. Poprosił wiernych, aby święta przeżyli w domach i skorzystali z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy.

Arcybiskup w rozmowie z Radiem Plus był pytany, czy katolicy powinni w Wielkanoc pozostać w domach i nie iść do kościoła. W odpowiedzi przywołał słowa ministra zdrowia z sobotniej konferencji prasowej.

Prymas Polski ocenił przy tym, że wprowadzane przez rząd ograniczenia w poruszania się są racjonalne i „mają służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu”. - I przeciwko temu występować nie powinniśmy i nie możemy - podkreślił.

- Pokusa, żeby temu się przeciwstawiać, żeby nie słuchać zakazów, które są, żeby je łamać, żeby mówić „nic mi się nie stanie”, jest najpierw pokusą przeciwko naszemu człowieczeństwu - stwierdził metropolita gnieźnieński. - Jeżeli jest to robione z rozmysłem i ze świadomością, to jest naruszanie piątego przykazania Dekalogu, w którym jesteśmy przecież obowiązani dbać i strzec życia nie tylko innych, ale też własnego. - A przez nasze własne życie, przez to, żebyśmy sobie nie szkodzili, mamy nie szkodzić innym - podkreślił.

Aktualnie większość wprowadzonych obostrzeń obowiązuje do 11 kwietnia (soboty przed Wielkanocą). Minister Łukasz Szumowski zapowiedział jednak w sobotę, że w najbliższych dniach rząd ogłosi, czy przedłuży obecne ograniczenia na dłuższy czas.