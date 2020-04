Holandia: Życie starszych jest mniej warte

– We Włoszech potencjał OIT jest zarządzany zupełnie inaczej niż w Holandii. Oni przyjmują osoby, których my byśmy nie zaakceptowali, bo są za stare. Seniorzy mają inną pozycję we włoskiej kulturze – przyznaje hiszpańskiemu dziennikowi internetowemu „El Confidencial” Frits Rosendaal, dyrektor oddziału zakaźnego szpitala w Lejdzie.

Także Włochy i Francja w znacznej mierze nie wliczają jednak do statystyk tych, co zmarli na koronawirusa w domach opieki. W Hiszpanii liczba ofiar zbliża się oficjalnie do 15 tys., we Włoszech do 20 tys., we Francji do 10 tys., a w Holandii i Belgii do 2 tys.