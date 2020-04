Francja: Ponad 1400 zgonów spowodowanych koronawirusem w ciągu doby

Olbrzymi wzrost liczby ofiar jest częściowo spowodowany udostępnieniem danych na temat zgonów w domach opieki - poprzednie statystyki obejmowały tylko tych pacjentów, którzy zmarli w szpitalu. Francuskie media, rozkładające statystyki na czynniki pierwsze, podkreślają, że we wtorek liczba zgonów w szpitalach spadła w porównaniu do poniedziałku, spowolnił również wzrost liczby chorych na oddziałach intensywnej terapii. Zdaniem ekspertów to kluczowy czynnik do obserwowania trendu.

Do tej pory najtragiczniejszym dniem był czwartek 2 kwietnia - wówczas władze poinformowały o 1355 zgonach w ciągu doby. W kolejnych dniach liczba ta systematycznie się zmniejszała, co wskazywało na słabnięcie epidemii. Dopiero w poniedziałek zanotowano ponowny wzrost - 833 zgony względem 518 w niedzielę.

Łączna liczba ofiar we Francji wzrosła już do 10328. Więcej zgonów zanotowano tylko we Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Z kolei łączna liczba potwierdzonych przypadków wzrosła we wtorek o ponad 11 tysięcy i wynosi obecnie 109069.

W związku z rozwojem epidemii, prezydent Francji Emmanuel Macron ma w czwartek wygłosić orędzie do narodu.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.