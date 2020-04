Liczba zarażonych w szpitalu w Radomiu wzrosła do 189

Pacjenci z koronawirusem, którzy wymagają dalszej hospitalizacji, są przewożeni do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana, który decyzją wojewody mazowieckiego został przekształcony w szpital jednoimienny o profilu zakaźnym.

Obecnie szpital mierzy się z poważnymi problemami kadrowymi. Około 600 z 1400 pracowników placówki przebywa na zwolnieniach lekarskich, na kwarantannie lub opiekuje się małoletnimi dziećmi. Do szpitala w Radomiu skierowanych zostało trzech lekarzy neurologów, pięciu internistów i osiem pielęgniarek.

Wojewoda wydał tę decyzję pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że lekarz jest zobowiązany, aby stawić się do wykonywania pracy, a jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna. Rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz zapewniła, że jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, do placówki skierowani zostaną kolejni lekarze. Jednocześnie do sądu i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej skierowane zostaną wnioski o wymierzenie kary.